Президент України провів зустріч із главою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом, який перебував у нашій країні з візитом. Володимир Зеленський наголосив, що з перших днів повномасштабної російської війни наша країна постійно відчувала солідарність Іспанії, й протягом року підтримка від цієї країни лише зростала. Педро Санчес запевнив, що Іспанія й надалі надаватиме Україні необхідну підтримку, повідомляє Офіс Президента.

«Ми вже відправили різні типи боєприпасів, військової техніки та озброєння. Але розуміємо, що треба більше, щоб стримувати росію та відновити контроль над окупованими територіями. Саме тому Іспанія й надалі надаватиме допомогу й розвиватиме спроможності українських Збройних сил», — зауважив він.

Прем’єр-міністр нагадав, що Іспанія вже здійснює підготовку українських військовослужбовців, які навчаються застосовувати танки Leopard: «Ми плануємо синхронізувати постачання Leopard із завершенням заходів з підготовки українських військовослужбовців».

За його словами, Іспанія максимально просуває на рівні ЄС ідею спільної закупівлі боєприпасів для України. Педро Санчес запевнив, що його країна підтримуватиме рух України до набуття членства в ЄС, зокрема під час головування в Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року. Іспанія також підтримує затвердження десятого пакета санкцій ЄС проти рф та резолюції ООН з урахуванням положень української формули миру.

«Я запевнив Президента Зеленського, що моя країна і на національному, і на міжнародному рівнях надаватиме фінансову та економічну допомогу для відбудови України», — зазначив Педро Санчес на підсумковій пресконференції.