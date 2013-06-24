Президент України провів зустріч із главою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом, який перебував у нашій країні з візитом. Володимир Зеленський наголосив, що з перших днів повномасштабної російської війни наша країна постійно відчувала солідарність Іспанії, й протягом року підтримка від цієї країни лише зростала. Педро Санчес запевнив, що Іспанія й надалі надаватиме Україні необхідну підтримку, повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський і Педро Санчес відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві та відкрили іменну табличку на честь глави іспанського уряду. Фото з сайту president.gov.ua

«Ми вже відправили різні типи боєприпасів, військової техніки та озброєння. Але розуміємо, що треба більше, щоб стримувати росію та відновити контроль над окупованими територіями. Саме тому Іспанія й надалі надаватиме допомогу й розвиватиме спроможності українських Збройних сил», — зауважив він.

Прем’єр-міністр нагадав, що Іспанія вже здійснює підготовку українських військовослужбовців, які навчаються застосовувати танки Leopard: «Ми плануємо синхронізувати постачання Leopard із завершенням заходів з підготовки українських військовослужбовців».

За його словами, Іспанія максимально просуває на рівні ЄС ідею спільної закупівлі боєприпасів для України. Педро Санчес запевнив, що його країна підтримуватиме рух України до набуття членства в ЄС, зокрема під час головування в Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року. Іспанія також підтримує затвердження десятого пакета санкцій ЄС проти рф та резолюції ООН з урахуванням положень української формули миру.

«Я запевнив Президента Зеленського, що моя країна і на національному, і на міжнародному рівнях надаватиме фінансову та економічну допомогу для відбудови України», — зазначив Педро Санчес на підсумковій пресконференції.