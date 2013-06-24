У рамках гуманітарних ініціатив командувача Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військовому мобільному госпіталю, який надає допомогу військовослужбовцям на східному напрямку оборони країни, передано гуманітарний вантаж.
Командувач повідомив, що вантаж складався з ліків, турнікетів - засобів для тимчасової зупинки кровотечі, дезінфекційних розчинів, перев’язувальних матеріалів, медичних розхідників, харчових продуктів, спальних мішків та карематів.
– Ця допомога надасть можливість медичному персоналу підтримувати високу ефективність лікування, а також забезпечити у військовому госпіталі комфортне перебування захисників, які отримали поранення внаслідок російської агресії, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він додав, що сьогодні дуже важливо надавати підтримку військовим медикам у їхній благородній справі порятунку людських життів.
– Цей мобільний госпіталь призначений для надання пацієнтам першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги, а також стабілізації, тимчасової госпіталізації нетранспортабельних хворих, їх лікування та підготовку до евакуації в лікувальні заклади вищого рівня, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Це не перший випадок надання допомоги військовому медичному закладу, адже до госпіталю неодноразово надходили сучасне медичне обладнання, медичні меблі, медикалізовані ліжка, спеціалізовані матраци, одяг для медичного персоналу, засоби гігієни тощо.
Варто зазначити, що автопотяг з гуманітарним вантажем доправлений на схід України завдяки президенту Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП, Леоніду Костюченко та керівнику АТП №11263 Олегу Тараненко.
Вантаж зібрано благодійним фондом «VENIMUS AD VITAM», керівник фонду Roman Barylyak (Роман Бариляк).
– Наразі наші гуманітарні ініціативи продовжують функціонувати та організовувати роботу щодо надання допомоги військовим госпіталям. Найближчим часом гуманітарний вантаж медичного призначення надійде до медичних закладів, що розташовані на запорізькому напрямку, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Борис КУТОВИЙ