У межах спільних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, військовослужбовці, які боронять українську землю на східному напрямку нашої держави, отримали чергову гуманітарну допомогу.
Як зазначив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, допомога складається з автомобілів, військової амуніції, медикаментів, медичних аптечок, перев’язувальних матеріалів, термобілизни, а також харчових продуктів довготривалого зберігання.
- Гуманітарна допомога надійшла завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників у Польщі, президент якої Ян Бучек, та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з президентом Леонідом Костюченком, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Командувач додав, що сприяння у розмитненні та доправленні гуманітарної допомоги на схід України надав Голова Ради регіону учасників автомобільних перевізників Рівненської та Волинської областей Віктор Козак.
- Міжнародні перевізники демонструють надзвичайну підтримку нашій державі, постійно допомагаючи Збройним Силам України під час боротьби з російськими окупантами, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Своєю чергою, командувач подякував усім за надану допомогу, побажавши благодійникам наснаги у добрих справах.
Варто зазначити, що за цей важкий для українців час, Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України доставлено й доправлено в район ведення бойових дій понад 250 тонн гуманітарної допомоги.
Разом переможемо!