10 грудня Рада Європейського Союзу підтримала пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні у 2023 році додаткових ресурсів фінансової допомоги. Нова масштабна програма макрофінансової допомоги становитиме 18 мільярдів євро.

Цю пропозицію Європейської комісії має підтримати Європейський парламентом.

«Рішення Ради ЄС — важливий знак підтримки та солідарності з Україною. Щиро вдячний колегам з Європейського Союзу за розуміння наших нагальних потреб і готовність стати пліч-о-пліч у цей визначний для нашої держави час. Реалізація нової програми макрофінансової допомоги ЄС слугуватиме однією із запорук збереження фінансової та економічної стабільності в державі, а також нашої впевненості у стабільному проходженні наступного бюджетного року», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікують, що пільгові позикові кошти надходитимуть до державного бюджету нашої країни протягом 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Передбачено, що перший транш ми отримаємо в січні 2023 року.

Сторони мають підписати відповідні меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду, що визначатимуть умови структурної політики, виконання яких протягом року буде підставою для отримання коштів, а також юридичні та технічні аспекти надання Україні зазначеного пільгового кредитного ресурсу.іністерство фінансів нагадує, що 9 листопада 2022 року Європейська комісія внесла пропозицію про започаткування нової масштабної програми макрофінансової допомоги на суму 18 мільярдів євро, а 24 листопада цю пропозицію підтримав Європейський парламент. Загальна сума отриманої Україною з 24 лютого макрофінансової допомоги ЄС сягнула 6,7 мільярда євро.