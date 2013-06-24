Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін зустрівся з директоркою проєкту «Відновлення для всіх» Танією Санфорд Аммар.
Проєкт фінансує уряд Канади та впроваджує компанія Alinea International. Міністр подякував партнерам за відданість потрібній, але водночас складній темі стратегічного планування та акцент на цілісному відновленні громад. Він також розповів про пріоритетні завдання Мінсоцполітики у рамках реформи, зокрема трансформацію системи надання соціальних послуг у громадах.
«Ми хочемо перейти від інституційної до адресної моделі надання соцпослуг у громадах. Для цього потрібен якісний кейс-менеджмент, який має підхоплювати людину у будь-якій точці контакту з державою. У планах розробка стійкої моделі фінансування соцпослуг як з державного, так і місцевих бюджетів. І найголовніше — постійна оцінка якості послуг та цифровий трекінг. Щоб це реалізувати, важливо налагодити співпрацю між органами місцевого самоврядування та центральною владою», — наголосив Денис Улютін.
Він зауважив, що Мінсоцполітики зацікавлене у співпраці з «Відновленням для всіх» для забезпечення відповідності пілотних проєктів на рівні громад національним критеріям доступу, стандартам послуг та цифровим системам.
«Ми хочемо, щоб процес був комплексним та інклюзивним і охоплював кожного мешканця та мешканку. Саме тому ми підтримуємо впровадження у громадах соціальних послуг для українців, які цього найбільше потребують, особливо в часи війни. Наприклад, послуга денного догляду за дітьми з інвалідністю, яка не лише забезпечує дітям реабілітацію та соціальну адаптацію, а й дає змогу батькам бути включеними в життя своєї громади», — зазначила Танія Санфорд Аммар.
Сторони домовилися про співпрацю та обмін інформацією щодо якості надання та потреб у соціальних послугах, повідомляє Мінсоцполітики.