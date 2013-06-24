Куди звертатися для призначення

Особа, яка зареєстрована (проживає) у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання). З 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами приймають від громадян структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг).

Для оформлення субсидії онлайн треба перейти за посиланням «Оформлення субсидії онлайн» на сторінці https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймають уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі посадові особи виконавчого органу) та посадові особи центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Які документи подавати

Громадянин надає:

— заяву про призначення та надання житлової субсидії;

— декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися по призначення житлової субсидії.

За потреби можна додати:

— договір найму (оренди) житла (за наявності);

— довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформації про які немає в ДФС, ПФУ);

— інші документи, необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад такі, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

На який термін надають допомогу

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення по її призначення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезони (з 1 жовтня по 30 квітня).

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалювальний сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюють самостійно розрахунок субсидії на наступний період без звернень громадян (крім сімей, у складі яких є особи, що в них, за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, немає доходів або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому, ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; внутрішньо переміщені особи; особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків); особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають).

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти протягом місяця органи соціального захисту населення про такі зміни:

склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їхнього соціального статусу;

перелік отримуваних послуг;

зміна виконавця послуг;

здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, а також здійснення на цю суму платежу (платежів), що випливає із правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійна діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

За даними Міністерства соціальної політики