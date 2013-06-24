Електронні лікарняні продовжують формуватися і в умовах воєнного стану, а Фонд соціального страхування України штатно здійснює їх оплату – з початку війни фінансування лікарняних і страхових виплат не призупинялось ні на день. Про це повідомляє Урядовий портал.

З травня отримати допомогу можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності. Відповідна постанова правління Пенсійного фонду України від 02 травня 2022 року № 4-1 “Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності” була зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.05.2022 за № 532/37868.

Отримати допомогу можливо на підставі витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності (далі – витяг), який формується у кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України ( portal.pfu.gov.ua ) або отримати в паперовій формі, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Щоб отримати витяг, працівник має авторизуватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП або BankID. Для цього призначено пункт меню «Запит на отримання паперових документів» розділу «Комунікації з ПФУ». Для формування витягу необхідно обрати тип запиту «Витяг з ЕРЛН».

Також витяги е-лікарняних можуть сформувати роботодавці за своїх працівників.

Витяг можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку. Слідкувати за станом фінансування е-лікарняних працівники можуть онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund(необхідно орієнтуватись на дату прийняття Фондом заяви-розрахунку, саме від неї залежить строк виплати лікарняного. Дату можна уточнити у роботодавця або безпосередньо у відділенні ФССУ).