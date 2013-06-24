Мешканці Дніпропетровщини можуть долучитися до доброї справи і здати кров. Потрібні всі групи та резуси. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Донором можуть стати ті, кому вже виповнилося 18 років. Вага – не менша за 50 кг. У людини не має бути медичних протипоказань, наприклад, хронічних хвороб», – пояснила директорка Дніпропетровської обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк.

Вона додала, що нині лікарням регіону потрібна кров всіх груп та резусів.

«У нашій області завжди була активна донорська спільнота. Ще більше ми згуртувалися з початком війни. Нині знову маємо поповнити запаси крові. Вона життєво необхідна для тяжкохворих, травмованих, поранених», – наголосила Антоніна Сердюк.

Здати кров можна у чотирьох містах області:

· Дніпро. Телефони: 720 90 70; 720 90 75; 749 63 79;

· Кам‘янське. Телефони: 068 687 80 92;

· Кривий Ріг. Телефони: 056 462 01 71; 068 696 90 92.

· Нікополь. Телефони: 095 034 22 68; 095 598 17 54.