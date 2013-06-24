Днями Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) виставило на благодійний аукціон на платформі Prozorro.Продажі усім відомий дорожній знак, який вказував загарбникам напрямок за російським кораблем. Про це розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко на брифінгу в медіацентрі Україна –– Укрінформ.

«Ми відкрили перший благодійний аукціон Укравтодору на платформі Prozorro.Продажі, на який виставили свій ексклюзивний лот –– усім відомий дорожній знак, що з’явився з початком війни. Він вказував рашистам напрямок за російським кораблем. Цей знак стояв у Сумській області, його розстріляли загарбники. Початкова ціна лота становить 50 тисяч гривень. Усі виручені кошти надійдуть на спецрахунок Національного банку для потреб ЗСУ. Аукціон триватиме до 3 червня», –– розповів Андрій Івко.

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення рф місцева влада та балансоутримувачі доріг отримали вказівку зафарбовувати вказівні дорожні знаки для дезорієнтації ворога. Нині за узгодженням з Генеральним штабом ЗСУ фахівці поступово відновлюють вказівні дорожні знаки з назвами сіл та містечок у визволених населених пунктах.

З початку війни в Україні було зруйновано понад 300 штучних споруд: мостів, шляхопроводів. За словами першого заступника голови Укравтодору, 36 мостів тимчасово відновлено –– в Києві, Харкові, Ірпені, Бучі, Чернігові, Сумах та інших містах, розчищено 760 км із 24 тисяч км зруйнованих та зайнятих спаленою ворожою технікою доріг. На всіх визволених територіях, на дорогах та в населених пунктах дорожники працюють лише після ретельного розмінування.

Нещодавно українські дорожники побували в Будапешті на зустрічі Асоціації європейських адміністрацій та управлінь дорогами, до якої Укравтодор планує найближчим часом долучитися.

«Ми ініціювали створення робочої групи в межах асоціації дорожників та обговорили координацію зусиль з відновлення українських доріг із фаховою допомогою європейських спеціалістів. Домовилися про надання кількох понтонних мостів для облаштування тимчасових переправ на місці зруйнованих мостів. Кошти від партнерів здебільшого надходять на грантовій основі, а кредит ми поки що в них не беремо», –– сказав перший заступник голови Укравтодору.

А щодо зазначеного аукціону, то взяти участь у ньому можна буде з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватися до 18:00 1 червня за відповідним посиланням.

«Новий власник зможе встановити знак у межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування)», –– наголошують в Укравтодорі.