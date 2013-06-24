Програма доступної іпотеки під 3% річних з жовтня 2022 року запрацює для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців. На наступному етапі - з початку 2023 року - вона стане масовою і отримати дешевий іпотечний кредит (під 7% річних) матимуть змогу усі українці, які потребують поліпшення житлових умов та відповідають вимогам програми.

Про це під час Національного телемарафону повідомила Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Вже з жовтня ми запускаємо перший етап програми «Доступна іпотека», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським ще до війни. Сьогодні ця ініціатива – більш ніж актуальна. Адже тисячі людей втратили своє житло через збройну агресію росії, хтось був змушений виїхати за кордон. Розраховуємо, що до кінця року військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці отримають близько 2 тисячі квартир на умовах доступної іпотеки. А у другому етапі програми зможуть взяти участь українці, які потребують поліпшення житлових умов та відповідають вимогам програми», - наголосила Юлія Свириденко.

Ось головне, що потрібно знати про унікальну державну програму: Хто зможе отримати «Доступну іпотеку»

З жовтня 2022 року скористатися програмою зможуть військовослужбовці, правоохоронці, медики, вчителі та науковці.

На другому етапі – всі інші українці віком від 18 до 70 років (вікові межі обумовлені тим, що людина має підходити за банківськими критеріями щодо можливості погашення кредиту), якщо відповідають певним умовам.

Умови програми «Доступна іпотека»

Базова умова для доступної іпотеки: 52,5 квадратних метри на одну людину + 21 “квадрат” на кожного члена сім'ї. Тобто сім'я з трьох людей може розраховувати на отримання іпотеки для купівлі квартири до 94,5 квадратних метрів.

Відсоткові ставки:

3% (для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогічних працівників освіти та науковців)

7% (для інших).

Строк кредитування - до 20 років.

Початковий внесок - 20% вартості житла.

Учасники програми не мають брати участь в інших подібних державних програмах. Наприклад, якщо ви погашаєте діючий кредит по програмі молодіжного житлового фонду, то скористатися доступною іпотекою не зможете.

Процентна ставка залишається фіксованою протягом усього строку кредиту.

Як можна буде податися на програму

Алгоритм участі у іпотечній програмі максимально спрощено. Людині не потрібно буде йти в банк для подачі заявки. Пройти через усі процедури можна через Дію. Цим заощаджується час і досягається максимум ефективності. Не потрібно тонути у бюрократії, тратити сили та час на нескінченні черги та документи.

Завдяки «Дії» процес прийняття рішення банками-учасниками програми по заявкам на іпотеку буде частково автоматизований. Банки самостійно ухвалюють рішення на основі отриманих з реєстрів даних. Отже, жодної корупції.

Про гроші

Як розповідають автори цієї програми, по грошах треба орієнтуватись на середню вартість житла в регіонах, коли будуть оброблятися заявки на іпотеку.

Якщо ви хочете купити щось дорожче чи більше за площею, доведеться доплатити за це самостійно.

Наприклад, ви живете одна, за розрахунками можете претендувати на іпотеку житла в 52,5 квадрати, але хочете квартиру в 70 метрів. Це перевищення в 17,5 «квадратів» необхідно буде оплатити окремо.

Автори програми запевняють: «Доступна іпотека» точно не буде допомагати людям, які хочуть купити пентхаус в центрі міста. Програма не розповсюджується на еліт-житло.