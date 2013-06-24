Цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини виписали понад 753 тисяч е-рецептів на «доступні ліки» За понад 601 тисячу з них аптеки вже видали хворим медикаменти. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«В Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки». Пацієнти, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, діабет ІІ типу можуть отримати медикаменти безкоштовно або із суттєвою знижкою», – говорить директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Наталія Будяк. Аби отримати ліки за державною програмою, слід звернутися до свого сімейного лікаря. Той оформить електронний рецепт. Далі – до будь-якої з понад 1 тисячі аптек та аптечних пунктів Дніпропетровщини, які уклали договори про реімбурсацію з НСЗУ. Впізнати їх можна за наліпкою «Доступні ліки».

Лікарні-переселенці

Переїзд. На Дніпропетровщині розмістилися 11 медичних закладів із Харківської та Луганської областей. В них працюють понад 100 лікарів: хірургів, кардіологів, травматологів, окулістів.

Разом із медиками приїхали 10 «швидких» машин та понад 100 одиниць обладнання. «Медики з Луганської області планують розвивати напрямки, в яких за роки війни отримали досвід. Це психологічні консультації та реабілітація після поранень», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня, наприклад, вже відкрила амбулаторний прийом. Щодня до півсотні людей приходять до кардіолога, хірурга, окуліста, травматолога, гінеколога, ендокринолога. Пацієнти – здебільшого переселенці. Тут також можна здати аналізи. У лабораторії – нове обладнання. Гематологічний та біохімічний аналізатори, коагулометр, центрифуги.

«Вирішили не відновлювати роботу стаціонару. У разі потреби пацієнтів направлятимемо до місцевих лікарень. Амбулаторія працює і у вихідні. Це наша «родзинка». Вузькопрофільні фахівці на зв’язку в режимі 24/7. У разі потреби приїдуть до пацієнта додому. Маємо портативні кардіограф та апарат УЗД», – розповів гендиректор Роман Водяник. Він додав, що сімейні лікарі живуть у шелтерах, просто поруч зі своїми пацієнтами.

«Сьогодні приходив мій пацієнт, якого я знаю з 2016 року. Колись робили коронарографію. У нього не залишилося результатів обстежень. Відновити їх зараз дуже складно. А я дещо пам’ятаю, дещо можу уточнити у колег», – сказала лікарка-кардіолог Ольга Олійник.

87-річна Олена Кузьменко із Сєвєродонецька зраділа, коли дізналася, що у Дніпрі приймають її улюблені лікарі. «Тут, - каже, - багато моїх земляків. Ми всі дуже задоволені, що можемо прийти до свого лікаря. Коли бачиш знайоме обличчя – це вже терапія». «Мені 68 років, - приєднується до розмови переселенець із Лисичанська Микола Потапов. - Недуги вже «закусали». Вчора у хірурга був, сьогодні – у кардіолога. Чекаю на результати. Дякую добрим людям, сєвєродончанам, що відкрили прийом».

Лікарені-переселенці приїхали на Дніпропетровщину з Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська Луганської області, Барвінкового – Харківської.