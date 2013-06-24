Банки видали підприємцям майже 45 тисяч кредитів на 127,2 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з початку її дії. За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,14 млрд грн, банками було укладено 390 кредитних угод. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 59 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 27,1 млрд грн. Окрім того, на інвестиційні цілі було видано 10,5 млрд грн, на антивоєнні цілі - на 10,7 млрд грн. Аграрії отримали 19,3 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 602 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сфері сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали «Приват-банк» (18,9 тис.), «Ощадбанк» (5,8 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (4,1 тис.).

Нагадаємо, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.