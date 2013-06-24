За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано 255 пільгових кредитів на загальну суму 0,969 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору економіки уклали 152 кредитні договори на суму 0,36 мільярда гривень, повідомляє Міністерство фінансів.
Усього з часу втілення програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 мільярда гривень, з яких 31 303 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 мільярда гривень.
За період дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 13 571 кредитний договір на загальну суму 53,95 мільярда гривень (зокрема банки державного сектору уклали 10 827 кредитних договорів на суму 30,87 мільярда гривень), з яких: 0,77 мільярда гривень — на інвестиційні цілі; 4,9 мільярда — як антикризові кредити; 4,41 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 21,24 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 22,61 мільйона гривень — на антивоєнні цілі.