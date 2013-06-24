Від початку 2024 року 8884 підприємці за програмою «Доступні кредити» отримали загалом 35 мільярдів гривень. 20% кредитів видано бізнесу, що працює в зоні високого воєнного ризику. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Минулого тижня підприємці отримали 782 доступні кредити на суму 3,7 мільярда гривень. Від початку чинності програми (лютий 2020 року) було видано 87,8 тисячі кредитів на суму 302 мільярди гривень.

Із початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 14,3 мільярда гривень, 7,5 мільярда банки видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 7 мільярдів — переробним підприємствам, 5,5 мільярда гривень — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві (47%), оптовій та роздрібній торгівлі (25%), переробній промисловості (18%).

Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів: Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ, повідомляє Мінекономіки.