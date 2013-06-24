Із початку роботи державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 57 038 кредитів на загальну суму 177,85 мільярда гривень, з яких 37 470 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 74,43 мільярда гривень.

За минулий тиждень у межах програми видано 419 пільгових кредитів на загальну суму 1,73 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору економіки уклали 283 кредитні договори на суму 0,83 мільярда гривень.

За період дії воєнного стану в Україні в межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 22 216 кредитних договорів на загальну суму 88,23 мільярда гривень, з яких: 0,85 мільярда — на інвестиційні цілі; 6,85 мільярда — як антикризові кредити; 4,37 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 26,42 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 49,73 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиний учасник ФРП — уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує всі аспекти діяльності фонду.