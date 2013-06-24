Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з делегацією Ісландії на чолі з Прем’єр-міністром країни Катрін Якобсдоттір. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго подякував за внесок Ісландії у розмірі 1,4 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Він наголосив, що за відповідні кошти буде закуплено обладнання, яке допоможе українським енергетикам швидше проводити відновлювальні роботи і повертати світло і тепло в домівки українців.

Також Міністр окреслив значний потенціал співпраці між Ісландією та Україною.

«Україна прискорюватиме зелений перехід та заміщуватиме пошкоджену ворогом теплову генерацію сучасними безвуглецевими технологіями. Розвиток відновлюваної енергетики дозволить нам зробити нашу енергосистему стійкішою та децентралізованою в умовах війни», - підкреслив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго акцентував на зацікавленості української сторони у співпраці у сфері вітрової та гідроенергетики, а також у проектах з накопичення енергії.