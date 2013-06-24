В Україні триває модернізація системи професійно-технічної освіти. Щоб підтримати реалізацію реформи, Європейський інвестиційний банк надасть Міністерству освіти і науки кредит 58 мільйонів євро. Кредит доповнить упровадження програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України», що фінансують спільно з урядами Німеччини, Фінляндії, Польщі, Естонії.

Банк профінансує створення регіональних центрів професійної досконалості ПТО у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Волинській і Закарпатській областях, місті Києві; капітальний ремонт і модернізацію наявних закладів, зокрема оновлення студентських гуртожитків, що підвищить енергоефективність будівель.

Загалом поліпшаться умови перебування в навчальних закладах для понад 10 тисяч викладачів і студентів у країні. Модернізована інфраструктура галузі дасть змогу молоді здобути навички, затребувані на ринку праці, й легше знайти роботу. Так скоротиться безробіття серед молоді, підвищиться конкурентоспроможність місцевих компаній завдяки висококваліфікованому персоналу, стимулюватимуться інновації.

ЄС доповнив кредит грантом 8,5 мільйона євро від Інвестиційної платформи сусідства (NIP). Ідеться про надання технічної допомоги для ефективної підготовки проєкту, його ведення й реалізації процедур закупівель.

Цей проєкт підтримує одну з головних цілей у межах оновлених пріоритетів регіону «Східного партнерства» після 2020 року — побудову стійких, сталих та інтегрованих економік, де особливу увагу приділено потребі інвестувати в людей, зокрема у молодь. Це одна з чотирьох основних фінансових угод у регіоні «Східного партнерства», які поєднують кредити ЄІБ і гранти ЄС на загальну суму 171 мільйон євро, підписані на саміті «Східного партнерства» у Брюсселі.

«Модернізація та розвиток профосвіти — необхідна інвестиція в економічний розвиток. Завдяки допомозі наших партнерів розпочнуть роботу багаторівневі центри передового досвіду, які стануть опорою реформування системи профосвіти. Поліпшаться умови навчання й викладання», — цитує слова віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної її Служба.

Заступниця керівника Генерального директорату з питань сусідства та переговорів із розширення та керівник групи Європейської комісії з підтримки України Катаріна Матернова переконана, що створення багатогалузевих центрів професійної досконалості — довгострокова інвестиція в освіту, що матиме позитивний вплив на економічний розвиток України, підвищуючи її конкурентоспроможність.

Віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за фінансові операції з Україною, наголошує, що підтримка країн «Східного партнерства» залишається ключовим пріоритетом для банку ЄС, що прагне посилення їхньої економічної конкурентоспроможності, підвищення якості життя громадян, цілеспрямованої політики реформ відповідно до пріоритетів ЄС. Україна — основна країна-реципієнтка підтримки ЄІБ серед країн «Східного партнерства». На неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у регіоні. Кредит ЄІБ і програма EU4Skills допоможуть зробити профтехосвіту привабливішою та престижнішою для молоді, основою успішного кар’єрного шляху. У банку ЄС (кліматично орієнтованому) позитивно оцінюють те, що цей кредит сприятиме зеленій трансформації освітнього сектору завдяки підвищенню енергоефективності закладів.