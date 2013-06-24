Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро3 і Євро 4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів.

Це дасть змогу залучити додатковий ресурс пального для Збройних Сил України та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів.

Зміни будуть діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.