Державна податкова служба України розпочинає низку заходів, які її голова Олексій Любченко назвав непопулярними, але потрібними. Йдеться про боротьбу з ринком нелегального тютюну. Для цього ДПСУ веде відповідні перемовини з легально працюючими тютюновими компаніями, сподіваючись на їхню підтримку — адже існування нелегальної продукції і тіньового ринку шкодить цим компаніям, зменшуючи їхні прибутки на користь нелегальних виробників.
Яким чином відбуватиметься співпраця податківців з виробниками тютюнових виробів ще не визначено, але відповідні перемовини про співпрацю ведуться, і виробники висловили готовність до співробітництва. Зокрема, створюються робочі групи, до яких увійшли представники податкової служби та тютюнової галузі. Перші результати такої співпраці очікуються вже наприкінці поточного року.
Яке значення це має для економіки країни, зазначив Олексій Любченко під час зустрічі з представниками тютюнових компаній: наразі кошти, які ці компанії перераховують до державного бюджету, сягають понад 10% усіх бюджетних надходжень, близько 55 млрд на рік. Також він повідомив, що його служба вже здійснила низку підготовчих заходів, зокрема, виявлено схеми незаконного обігу тютюнової продукції і наразі ДПСУ розпочинає їх руйнування.
У відповідь тютюнові компанії попросили підтримати їхні ініціативи щодо зміни суперечливих, а то й відверто шкідливих регуляторних актів і висловили надію на сприяння у цьому з боку нового керівництва ДПСУ. Також виробники тютюну зауважили, що попереднє керівництво відомства не приділяло достатньо уваги діалогу з представниками бізнесу.