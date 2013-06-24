У березні дрони­перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема «шахед», «гербера», «молнія», ZALA, «орлан» та інші. Це вдвічі більше, ніж у лютому. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками зустрічі з виробниками дронів­перехоплювачів. Метою заходу було отримати зворотний зв’язок від ринку та визначити подальші кроки для захисту неба.

«Дрони­перехоплювачі — українська інновація, яка вже стала основною частиною нашої ППО», — зазначив міністр. Як розповів Михайло Федоров, головний виклик — реактивні «шахеди». Ворог масштабує їх застосування, перехоплення ускладнюється. «Наше завдання — знайти технологічне рішення. Разом з виробниками проаналізували продукти та їхню готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування», — зазначив він. Нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech — компанії отримають до 150 тисяч євро на розроблення швидкісних перехоплювачів (450 км/год і більше) та сучасних систем протидії повітряним цілям.Окремо за завданням Президента на зустрічі сторони обговорили системні питання: контрактування на 2026 рік; навчання пілотів; полігони для тестування; дефіцит наземних станцій; експорт; оновлення критеріїв оцінки ефективності в «Армія дронів. Бонус». За кожною з означених проблем готують рішення. На зустрічі Михайло Федоров поставив для виробників два головні завдання: розробити та масштабувати технології реактивних дронів­перехоплювачів для протидії реактивним шахедам; розробити альтернативні системи донаведення для роботи у складних метеорологічних умовах.Держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно розв’яжуть ці завдання й захистять українське небо, повідомляє Міноборони.