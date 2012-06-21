Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Гучний конфлікт стався на автошляху вчора, 3 квітня, в селі Ділове, що на закарпатській Рахівщині. І не через якість автодорожнього покриття, а через … паркан. Його в посиленому вигляді – з колючих кілець дроту заввишки два метри збираються встановити на правому березі Тиси, посередині якої проходить кордон між Україною і Румунією.
Щойно прикордонники розпочали встановлювати огорожу, як з’явилися близько тридцяти молодиків, котрі взялися перешкоджати прикордонникам. Ображають, відштовхують захисників державного рубежу. Мотивують свої дії тим, що це, мовляв, перешкода вільному доступу селян до річки. Їх підтримав і сільський голова Ділового Андрій Панасюк, який вважає, що встановлення огорожі повинно бути узгоджене з місцевою владою.
Майже годину автомагістраль державного значення залишалася заблокованою для автомобілів, окрім рейсових автобусів і авто з хворими або дітьми.
Прикордонники пояснюють необхідність посиленої огорожі тим, що в цьому місці дуже часто відбуваються нелегальні переходи кордону контрабандистами. Одягаючи гідрокостюми, ті вночі переходять стрімку Тису з мішками сигарет. З цим злом, повідомила начальник прес-служби Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, складно боротися. Тим більше, що такі випадки почастішали, як і погрози прикордонникам. Не далі як торік, утікаючи від переслідування, контрабандисти наїхали на майора Максима Березинського, який від отриманих травм помер у лікарні.
Охоронці кордону не відмовляються від намірів узяти цю ділянку на ще більш надійний «замок». Загальна довжина укріпленої непроникним дротом прикордонної полоси становитиме близько 600 метрів. До речі, у радянські часи не лише в цьому місці, а вздовж усього кордону з Румунією на Рахівщині проходили дротові загородження. Відштовхуючись від історичних паралелей, можна стверджувати: в охороні державних рубежів нічого надзвичайного не відбувається.
Однак конфлікт і досі не вичерпано: протестувальники від намірів і надалі перекривати автомагістраль, за їхніми словами, не відмовляться.