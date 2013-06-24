В Україні запустили інтернет-магазин «ДроваЄ». Він працює і для мешканців Дніпропетровщини. На сайті можна обрати породу деревини, обсяг дров, оплатити замовлення та оформити доставку.

«Цьогоріч зростає попит на деревину. Як і раніше, дрова можна придбати в лісогосподарських підприємствах. Але тепер зробити це можна простіше – через сучасний інтернет-магазин «ДроваЄ». На сайті можна обрати тип дров, дізнатися вартість, порівняти пропозиції, оформити заявку та оплатити онлайн», – зазначила заступниця начальника відділу департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Дар'я Черниш.

Спочатку потрібно увійти в систему. Для цього – авторизуватися через банківські системи або через цифровий підпис. Далі – вказати адресу доставки. Система автоматично підтягне найближчий лісгосп та перелік продукції.

На вибір доступні різні породи деревини: дуб, ясен, сосна, вільха, тополя, осика, верба.

Оплатити замовлення можна в особистому кабінеті. Для отримання дров, потрібно надати документ, що посвідчує особу та номер платників податків. Деякі лісгоспи мають послугу доставки. ЇЇ вартість залежить від відстані та логістики. Можна забрати дрова і самостійно.

«Онлайн-магазин працює тиждень. Мешканці області вже придбали 30 метрів кубічних дров», – зазначив заступник начальника управління лісового та мисливського господарства, головний лісничий Валерій Величко.

Одна людина може придбати до 15 метрів кубічних дров на рік, додав він.