Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. За кілька кліків кожен може придбати собі чи рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому.

«Уряд робить усе можливе, щоб цієї зими українці були з теплом. Прем’єр-міністр поставив чіткі завдання для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2022—2023 років. Для цього лісгоспи здійснюють заготівлю паливних дров для населення. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров, ми створили державний інтернет-магазин «ДроваЄ», — розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Щоб купити дрова, потрібно:

— зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;

— вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник пропонуватиме асортимент, який є в наявності;

— визначитися з видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;

— оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

Міндовкілля звертає увагу, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на купівлю 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для запобігання зловживанням і оптовим закупівлям у магазині діє система авторизації користувачів.

«Заготівля дров для українців триває. Уже реалізовано 2 мільйони 439 тисяч кубометрів деревини. На складах нині близько 187 тисяч кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 мільйона кубічних метрів дров», — зазначив Руслан Стрілець.

Міністр нагадав, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.