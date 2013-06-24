Звільнення Харківщини від мін та снарядів, що не розірвалися, прискориться: піротехніки, які працюють в області, отримали в розпорядження ще одну машину для підготовки ґрунту до розмінування українського виробництва. Техніку, придбану за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН, передали саперам голова Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгворт та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Міністерство економіки продовжує активно працювати над тим, щоб якомога більше наявних потреб у техніці та обладнанні задовольняли саме українські виробники. По-перше, це скорочує витрати на оснащення підрозділів протимінної діяльності й дає змогу за ті самі кошти придбати більше техніки. А отже, прискорити в підсумку очищення земель. По-друге, так ми розвиваємо промисловість, створюємо нові робочі місця. Тому наше завдання на цьому етапі — підтримати виробника і сприяти масштабуванню виробництва, заохочувати бізнес до втілення інноваційних технологій в розмінуванні», — передає слова першого віцепрем’єр-міністра Юлії Свириденко Міністерство економіки.

Спроможності операторів протимінної діяльності, які працюють на Харківщині, посилюватимуться й надалі.