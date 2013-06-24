BC CALLISTO — друге судно в рамках програми, започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Перше судно NORD VIND вчора прибуло до порту Джибуті, звідки 25 тис. тонн гуманітарної пшениці від України буде доставлено мешканцям Ефіопії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також в порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації «зернової ініціативи» світ отримав 13 млн тонн українського продовольства.