Поєдинок пройде у Саудівській Аравії.

Другий бій між українцем Олександром Усиком проти британця Ентоні Джошуа офіційно відбудеться 20 серпня у саудівській Джедді, повідомляє Matchroom Boxing, передає Укрінформ. Українець та британець поб'ються за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Раніше стало відомо, що Джошуа припинив співпрацю з телеканалом Sky Sports та уклав довгострокову угоду зі стрімінговим сервісом DAZN.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії Олександр Усик вступив до лав тероборони, але пізніше виїхав з України заради підготовки до реваншу проти британця.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO у хевівейті.