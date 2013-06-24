З початку повномасштабної війни Кривий Ріг прийняв 70 тисяч мешканців із охоплених бойовими діями регіонів. Із них 17 тисяч - діти.

Майже половина переселенців - із Херсонської області. До Кривого Рогу переїхали також жителі Донецької, Луганської, Харківської та Миколаївської областей. А ще – із громад Дніпропетровщини (наприклад, 2,5 тисячі осіб із Зеленодольської, на території яких ведуться бойові дії. Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки до Кривого Рогу підкреслила: допомогу внутрішньо переміщеним особам у Дніпропетровській області організовано дуже добре: «Регіон може вважатись прикладом у тому, як проводити роботу з переселенцями. Все організовано якісно та професійно", – зауважила пані міністерка. "Дніпропетровщина перетворилася на осередок допомоги внутрішньо переміщеним особам. У регіоні створили 20 тисяч місць у прихистках, де переселенці можуть жити тривалий час. Під них облаштували переважно гуртожитки та освітні заклади», – додає заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб.

Окрім грошових виплат від держави, у Кривому Розі переселенці отримують допомогу від міста – на лікування або вирішення соціально-побутових проблем. «Прагнемо, аби переселенці почували себе, наче вдома. І знали: українці завжди допомагають українцям. Всі, хто до нас переїхав - уже стали криворіжцями», – сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Кривому Розі працюють два гуманітарні хаби. Там переселенцям допомагають зареєструватися, знайти житло, отримати медичну, психологічну, юридичну допомогу. А ще - продуктові набори. Є і дитяча кімната. «Наші військові допомогли нам наприкінці травня дістатися Кривого Рогу. Тут допомогли відновити документи на діток, з речами», – поділилася переселенка із села Велика Олександрівка Херсонської області Юлія Деркач. "Кривий Ріг – найбільше місто, в якому я побувала. Ми з мамою ходили до фонтанів, у парк, до великого сонячного годинника. Мені тут подобається, і тут дуже добрі люди», - сказала Наталка, донька Юлії Деркач.

У місті – 86 тимчасових прихистків. Там людей забезпечують триразовим безкоштовним харчуванням. «У мене трійко дітей. Найменший Тимур народився тут, у Кривому Розі. Йому два місяці, – розповіла переселенка із селища Високопілля Херсонської області Ірина Безрук. – Нам допомогли і з житлом, і з харчуванням, і виплати оформити. Тепло прийняли. Дякуємо місту за прилисток».

Загалом на Дніпропетровщині стали на облік 290 тисяч переселенців, із них 70 тисяч - дітей. Проте реальна кількість внутрішньо переміщених осіб у регіоні – понад 300 тисяч осіб.