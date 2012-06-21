У понеділок, 23 серпня, в столиці України відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів. Метою заходу є створення міжнародної діалогової платформи, яка сприятиме розв’язанню гуманітарних проблем по всьому світу. Ідейним натхненником саміту є перша леді України Олена Зеленська.

Під час зустрічі з представниками засобів масової інформації дружина Президента України та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповіли про формат, учасників та очікувані результати Київського саміту перших леді та джентльменів.

Тема першого саміту: «М’яка сила в новій реальності». Учасники говоритимуть про виклики та можливості в новій реальності, коли старі методи та інструменти вже не працюють, а нові ще не знайдено або не випробувано. За словами першої леді України, саме інструменти «м’якої сили» можуть стати ключем до кращого майбутнього у новій реальності. Адже дипломатія «м’якої сили» використовує не політичну владу, а діалог у гуманітарній сфері.

«Перші леді та джентльмени не мають політичної влади, але можуть привертати увагу до актуальних гуманітарних питань на найвищому рівні. Досі не існувало жодного міжнародного майданчика, на якому ми могли б комунікувати на регулярній основі, обмінюючись досвідом своїх країн. Створюючи таку платформу, як саміт перших леді та джентльменів, Україна задає новий тренд для всього світу, – заявила Олена Зеленська. – Ми плануємо, що такі саміти стануть щорічними. Це дасть змогу учасникам обговорювати та впливати на розв'язання найактуальніших проблем. Наприклад, цього року на нашому саміті виступить афганська кінорежисерка Сахра Карімі, якій Україна допомогла вибратися з Афганістану».

«Київський саміт перших леді та джентльменів об'єднає понад 20 учасників – дружин і чоловіків глав іноземних держав, а також міжнародних та українських експертів, – повідомив Дмитро Кулеба. – Саміт вітатиме гостей з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Лівану, Литви, Німеччини, Сербії, Коста-Рики, а також представників Європейської ради, ВООЗ та ООН Жінки».

Спеціальним гостем заходу буде Насім Ніколас Талеб – американський публіцист, економіст, автор низки бестселерів («Чорний лебідь», «Антикрихкість» тощо).

Серед українських спікерів на саміті виступлять: Зоя Литвин – громадська діячка, голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine; Яна Панфілова – СЕО Teenergizer; Катерина Левченко – урядова уповноважена з питань гендерної політики та Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України. Більше про символіку саміту та інші деталі – на сайті https://kyivsummitflg.gov.ua/.

Партнерами заходу стали: Ялтинська європейська стратегія (YES), Київська школа економіки (приватний університет світового рівня, що надає освіту у сферах економіки та ІТ, а також бізнес-менеджменту та державного урядування), офіційний імпортер німецьких автомобілів «BMW Україна», що входить до групи компаній «АВТ Баварія», та компанія ДТЕК.