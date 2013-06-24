Суд Вашингтона засудив до трьох років позбавлення волі 32-річну Емму Коронель Айспуро, дружину мексиканського наркобарона Гоакіна Гусмана на прізвисько Ель Чапо — Коротун. Про це повідомило агентство Associated Press.

Перед винесенням вироку у федеральному суді обвинувачувана просила окружного суддю США Рудольфа Контрераса помилувати її. «Я звертаюсь до вас, щоб висловити свій щирий жаль із приводу будь-якої шкоди, якої я, можливо, завдала, і прошу вас і всіх громадян цієї країни пробачити мені», — виголосила вона на засіданні.

Дружина наркобарона визнала себе винною за трьома пунктами звинувачення, зокрема у змові з метою розповсюдження наркотиків, у змові з метою відмивання грошей, а також в участі у фінансових угодах з мексиканським наркокартелем «Сіналоа», який контролює майже 60% наркотрафіку у Сполучених Штатах. Емма Айспуро уклала угоду зі слідством і зізналася, що разом із чоловіком керувала діяльністю наркокартелю «Сіналоа». 2015 року вона допомогла Ель Чапо спланувати втечу з тюрми через проритий тунель. Емма принесла чоловікові GPS-годинник, захований у їжі. За ним спільники наркобарона визначили його місцеперебування. Ель Чапо знову заарештували менш ніж через рік після втечі.

Дружині Ель Чапо загрожувало щонайменше десять років в’язниці, але суд врахував, що її раніше не притягували до кримінальної відповідальності, вона не була керівником картелю й не брала участі у вбивствах людей. Прокурор вимагав для Айспуро чотири роки тюремного ув’язнення, однак суддя засудив її до трьох.