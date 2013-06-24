За словами Голови ДСНС той досвід, який сьогодні отримують представники Сил безпеки та оборони України у широкомасштабній війні – надзвичайний! Особливо це стосується піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Іноземні партнери цікавляться, яким чином ми розміновуємо територію. У нас є вся складова – від процесу навчання, підвищення кваліфікації наших працівників до різноманітних додатків для громадян, які функціонують в телефонах. Ми убезпечуємо людей, працюємо з ними у цих питаннях. У нас є ряд класів безпеки і аудиторій для навчання дітей у школах, і по всій території країни», – зазначив Сергій Крук.

Так, аби підвищити обізнаність громадян з питань мінної безпеки та зберегти людські життя від можливих трагічних випадків ДСНС співпрацює з міжнародними партнерами та реалізує декілька програм у цьому напрямку. Зокрема, спільно з Фондом Східна Європа було впроваджено мобільний застосунок «Розмінування України», який дозволяє громадянам повідомляти про вибухонебезпечні та підозрілі предмети, а владі – оперативно реагувати на таку інформацію. Також створено онлайн-мапу розмінувань, на якій можна дізнатися інформацію про потенційно небезпечні території. Її можна знайти на сайті ДСНС або ж у мобільному застосунку «Розмінування України».

Спільно з Фондом Східна Європа реалізується і широкомасштабна інформаційна кампанія у рамках програми “Дивись під ноги”. Вона впроваджується у тих областях України, що найбільше постраждали від збройної агресії росії.

Особлива увага приділяється навчанню дітей безпечній поведінці під час виявлення підозрілих предметів. У цьому напрямку ДСНС активно співпрацює з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні, з яким реалізує програму “Мінна безпека”, мета якої зберегти життя підростаючого покоління та навчити їх чіткому алгоритму дій під час знаходження небезпечних предметів.