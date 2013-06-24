В Україні стартувала інформкампанія «Безпека вдома під час війни», покликана підвищити обізнаність українців із правил безпечної поведінки з генераторами, газовими пальниками, системою пічного опалення та свічками у разі відсутності електроенергії й тепла. Ініціативу впроваджує Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початку 2023 року в Україні зафіксовано 2710 пожеж. Значна частина з них — це побутові пожежі, спричинені неправильним використанням альтернативних засобів обігріву та освітлення. Згідно з даними МОЗ України, у період з листопада по грудень 2022-го встановлено 868 випадків отруєнь чадним газом, з них 215 постраждалих — це діти. Недостатня обізнаність людей щодо того, як користуватися цими приладами, заподіює непоправну шкоду майну і здоров’ю українців, а часто й коштує їм життя.

«Щодня рятувальники ліквідовують наслідки недотримання правил безпеки під час користування опалювальними та електричними приладами. Серед найпоширеніших причин надзвичайних подій — вибухи туристичних газових пальників у квартирах і отруєння чадним газом. Переконаний, що підвищення обізнаності громадян з правилами безпеки може врятувати не одне життя», - зазначає директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

У межах інформаційної кампанії українцям нагадуватимуть про потребу дотримуватися правил безпеки. Головні засади поводження з генераторами, газовими пальниками, системою пічного опалення та свічками громадяни зможуть почути по радіо, побачити в телеефірі, в інтернеті, а також у під’їздах будинків, ліфтах та на зовнішніх рекламних носіях.

«Внаслідок атак на енергетичну та іншу критичну інфраструктуру мільйони дітей в Україні часто залишаються в холодних будинках без електроенергії, що обмежує їх у правах та позбавляє нормального дитинства, — наголошує голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. — Родини змушені використовувати свічки, газові пальники та генератори, щоб отримати світло та зігрітися, що не завжди безпечно у приміщеннях. Прості правила безпеки важливі для збереження життів та здоров’я дітей і їхніх родин».

Ще одним напрямом у межах інформаційної кампанії стане розробка матеріалів для дітей, що допоможуть засвоїти важливі правила безпеки вдома під час війни й заохочуватимуть їх ділитися отриманими знаннями із батьками.