Повторну видачу свідоцтв та отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – витяг з Реєстру) тепер можна замовити на порталі Дія. Щоб отримати ці документи, достатньо звернутися до відділу ДРАЦС, до якого було подано заяву, або ж замовити доставку Укрпоштою. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Через війну чимало українців втратили свої документи, або вони були пошкоджені. Нині ж ми спрощуємо процедуру отримання дублікатів свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру, цифровізуємо цей процес, аби кожен громадянин, який цього потребує, отримав необхідні документи за мінімального фізичного відвідування відділу ДРАЦС», – розповідає заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Для повторної видачі доступні такі свідоцтва:

про народження;

про смерть;

про зміну імені;

про шлюб;

про розірвання шлюбу.

Також на порталі Дія можна замовити такі витяги з Реєстру:

про державну реєстрацію народження;

про державну реєстрацію смерті;

про державну реєстрацію зміни імені;

про державну реєстрацію шлюбу;

про державну реєстрацію розірвання шлюбу.

Повторно замовити свідоцтво чи витяг з Реєстру можна не лише стосовно себе, але й стосовно найближчих родичів. Для цього потрібно лише додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Отже, як працює послуга?

– Розповідаємо алгоритм дій на прикладі свідоцтва про народження:

Авторизуйтесь на порталі Дія зручним для себе способом.

У меню «Послуги» виберіть «Довідки та витяги».

Оберіть потрібний документ.

Вкажіть, стосовно кого документ, і причину його повторної видачі (документ вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено тощо).

Перевірте дані про заявника, вкажіть місце народження.

Вкажіть дані про батьків.

Оберіть зручний спосіб отримання свідоцтва. Якщо це Укрпошта — вкажіть адресу доставки, або зверніться до відділу ДРАЦС, до якого подано заяву.

Оплатіть послугу.

Готово! Свідоцтво про народження замовлено. Ви отримаєте сповіщення про готовність документа.

Очікуйте кур’єра або відвідайте відділ ДРАЦС.

Зверніть увагу: через воєнний стан послуга не працює в деяких регіонах. Стежте за актуальною інформацією на порталі.