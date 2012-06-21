Понад 2 мільйони євро із загального бюджету отримають закарпатські лісівники, які беруть участь у реалізації міжнародного проєкту «Шляхи до здорових лісів: посилення стійкості, життєздатності й адаптаційної спроможності лісів у прикордонних регіонах України та Словаччини». Важливий для збереження і примноження лісів проєкт, охоплений Програмою транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2014—2020, діятиме впродовж трьох років. Має на меті посилення адаптаційної спроможності, стійкості карпатських лісових екосистем, які зазнають згубних впливів через зміни клімату.
Оскільки гірські екосистеми Українських Карпат, а також Високих Татрів у Словаччині останнім часом страждають від вітровалів, хвороб, шкідників, а також усихання деревини, на порядок денний вийшов захист лісів. Дві країни освоюватимуть чималі суми грантових коштів.
В Ужгороді відбулася конференція за участі керівництва областей України й Словаччини, а також виконавців проєкту. Підкреслювали, що він має забезпечити виконання частини положень конвенції з охорони і сталого розвитку Карпат. Ідеться про вирощування посадкового матеріалу й відтворення лісів, а також підготовку демонстраційного центру «Ліс і клімат», який інформуватиме фахівців і громадськість про вплив змін клімату на довкілля.