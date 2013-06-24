24 квітня 2022 року символічне для українців. У цей день християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні ж фіксується дата у два місяці героїчного протистояння українського народу агресору – російській федерації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час війни українці повною мірою демонструють те, на що надихає світ Воскресіння Ісуса Христа. Це самопожертва, стійкість та витримка, безмежна любов до ближнього. Без цього ми б не витримали жорстоких випробувань, які принесла на українську землю війна, розв'язана росією.

Знищення української держави і народу – мета кремля. Це не новина для українців, які знають історію. Але це щось незбагненне для всього світу. Цивілізований світ жахнувся, побачивши наслідки перебування “русского міра” у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Маріуполі та інших містах і містечках України.

Великдень – це перемога правди над неправдою, життя над смертю, надії над безнадією. Тому 24 квітня національний марафон єдиних новин #UAразом, який координується Міністерством культури та інформаційної політики, мовитиме під світлим гаслом “Життя переможе”. Нехай світла радість Великодня благословить українців на шляху надії та любові.

Завдяки українцям, світ зрозумів, як виглядають справжні сила духу, незламність та сміливість. А українці знають, що за нами перемога!