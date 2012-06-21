Володимир ГАЛАУР
«Урядовий кур’єр»
На нещодавньому міжнародному турнірі з паралімпійського настільного тенісу в Ліньяно, дві золоті медалі якого завоювала Марина Литовченко.
Національна паралімпійська збірна команда з настільного тенісу успішно розпочала новий сезон, здобувши в Італії 4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. З них дві золоті – на рахунку Марини Литовченко.
Харків’янка впевнено перемогла в одиночному розряді, а також у змаганнях змішаних команд разом з представницею Румунії.
Попереду у збірної України ще один рейтинговий турнір, який з 7 по 12 травня відбудеться в Словенії.