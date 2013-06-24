Станом на 18 лютого 2022 року двома дозами вакцини вже щеплено 1 млн 135 тис. працівників сфери освіти (93,8%). На другу дозу очікують ще 3,4% освітян. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністра Сергія Шкарлета.

Найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють:

  • Харківська область – 98%;
  • Полтавська – 97,9%;
  • Донецька, Київська, Дніпропетровська – 96,9%.

Показники вакцинованих працівників серед закладів (повний цикл):

  • спеціалізованої освіти – 97,3%;
  • професійної – 97,1%;
  • загальної середньої – 95,5%;
  • дошкільної – 93,4%;
  • фахової передвищої – 89,7%;
  • вищої – 87,4%.

3964 ЗССО працюють дистанційно (28,7%), а на канікулах перебувають лише 4 школи.

Нагадаємо, станом на 11 лютого 2022 року двома дозами вакцини проти COVID-19 було щеплено  93,5% працівників сфери освіти.