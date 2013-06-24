Ціни на пальне в Україні зростають. За інформацією компаній, що забезпечують нафтопродуктами АЗС, за останній місяць (з 14 січня по 14 лютого) ціни на бензин марки А-92 в нашій країні зросли на 8,3%, а за рік — майже на 37%. Відповідно показники зростання вартості бензину марки А-95 становлять 8% і 34,6%, А-98 — 7,1% та 35,4%, дизельного пального — 8,7% та 35%. Це засмучує споживачів і змушує уряд вживати заходів.