Станом на 18 лютого 2022 року двома дозами вакцини вже щеплено 1 млн 135 тис. працівників сфери освіти (93,8%). На другу дозу очікують ще 3,4% освітян. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністра Сергія Шкарлета.
Найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють:
- Харківська область – 98%;
- Полтавська – 97,9%;
- Донецька, Київська, Дніпропетровська – 96,9%.
Показники вакцинованих працівників серед закладів (повний цикл):
- спеціалізованої освіти – 97,3%;
- професійної – 97,1%;
- загальної середньої – 95,5%;
- дошкільної – 93,4%;
- фахової передвищої – 89,7%;
- вищої – 87,4%.
3964 ЗССО працюють дистанційно (28,7%), а на канікулах перебувають лише 4 школи.
Нагадаємо, станом на 11 лютого 2022 року двома дозами вакцини проти COVID-19 було щеплено 93,5% працівників сфери освіти.