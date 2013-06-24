Президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау. Глава держави подякував Президентові та уряду Польщі, а також усьому польському народові за велику підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

«Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямах», — сказав Володимир Зеленський.

Він висловив подяку Польщі за допомогу вимушено переміщеним особам з України.

«Допомагають хто чим може, приймаючи в сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток», — сказав глава держави.

Президент відзначив законодавчі ініціативи Польщі на підтримку українців, які перебувають на території цієї держави. Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила аналогічний закон про особливий статус поляків в Україні.

«Вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав», — сказав він.

Володимир Зеленський подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема постачання самохідних артилерійських установок Krab. Глава держави закликав Збігнєва Рау докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Розширення українсько-польської співпраці в межах багатосторонніх форматів і посилення санкцій проти російської федерації обговорили під час зустрічі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Республіки Польща.

Денис Шмигаль подякував Збігнєву Рау за особисту чітку позицію в контактах з міжнародними партнерами щодо об’єднання зусиль для припинення війни росії проти України. У цьому контексті сторони обговорили посилення санкційного тиску на рф, зокрема ухвалення сьомого пакета санкцій Європейського Союзу.

«Необхідно росію позбавити можливості наповнювати бюджет для фінансування злочинної війни. Ми перебуваємо в активному діалозі з нашими партнерами щодо запровадження жорсткіших санкцій, група Єрмака — Макфола постійно працює над розробленням нових обмежень. Маємо також розробити необхідні правові механізми для конфіскації заморожених російських активів і передачі їх на відновлення й відбудову України», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що Польща — один з найбільших адвокатів України на міжнародній арені. Він подякував за всебічну підтримку нашої країни, військових, допомогу вимушеним переселенцям.

Прем’єр-міністр України та очільник МЗС Польщі серед іншого обговорили транскордонну співпрацю й розширення можливостей експорту української продукції. Глава уряду запропонував організувати найближчим часом зустріч у форматі «Люблінського трикутника» й підкреслив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку українсько-польсько-британської співпраці й ініціативи «Тримор’я».

Збігнєв Рау запевнив, що Польща робить усе можливе, щоб і надалі підтримувати Україну.

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