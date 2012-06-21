Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Джефф Безос на пресконференції за підсумками першого пілотованого польоту в космос на кораблі New Shepard розповів його подробиці.

На борту перебували сам власник компанії Blue Origin, його брат Марк, а також 82-річна пілот Уоллі Фанк і 18-річний житель Нідерландів Олівер Демен, які стали найстаршим і наймолодшим з людей, що побували в космосі. Весь політ тривав десять хвилин 28 секунд. Капсула досягла висоти 107 кілометрів, подолавши лінію Кармана, що вважається кордоном космосу.

«Як це було?» О боже! .. Це перевершило мої очікування, а у мене були великі очікування!» – вигукнув підприємець.

Крім людей, в космосі на New Shepard побували кілька реліквій, пов'язаних з історією авіації, в тому числі льотні окуляри Амелії Ерхарт, першої жінки-пілота, яка перетнула Атлантичний океан, і шматочок матерії крила першого літака братів Райт.

Безос, який заснував компанію Blue Origin в 2000 році, зізнався, що хотів би повторити політ.

«Так, чорт забирай! Скільки часу займає заправка цієї штуки?» – відповів на запитання журналістів найбагатший чоловік у світі чи хоче він полетіти знову.

Він підтвердив, що до кінця року компанія зробить ще два пілотовані польоти корабля New Shepard.

«Зараз отримані від приватних заявок суми вже наближаються до 100 мільйонів доларів, попит дуже великий», – сказав Безос.

Про бажання знову полетіти в космос заявила і Уоллі Фанк.

За її словами, єдиним жалем було те, що кабіна корабля замала, щоб четверо дорослих людей у повній мірі насолодилися станом невагомості.

«Я могла б перекидатися більше», – сказала вона.

Її колеги по польоту розповіли, що Фанк, яка мріяла про політ у космос з 1961 року, коли брала участь в нереалізованій програмі підготовки жінок-астронавтів «Меркурій 13», менше всіх нервувала при підготовці до польоту і більше всіх поспішала туди.

ДОВІДКА «УК»

New Shepard – багаторазовий корабель, здатний доставляти екіпаж на висоту понад 105 кілометрів. Політ триває приблизно 11 хвилин, протягом трьох-чотирьох хвилин екіпаж відчуває невагомість.

Blue Origin стала третьою американською приватною компанією, яка здійснила політ людини в космос.

