Президент США Джо Байден назвав дату, коли американські військові закінчать евакуацію громадян і покинуть Афганістан. За його словами, це може статися вже 31 серпня.

Про це йдеться в інтерв'ю президента США ABC News.

За словами Джо Байдена, військові США залишатимуться в Афганістані, поки американці, які прагнуть покинути цю країну, не будуть евакуйовані. Він попередив, що налаштований на завершення місії до 31 серпня.

"Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня", - зазначив Байден.

Водночас, Байден визнав, що місія може зайняти й більше часу.

"А якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивести їх усіх", - сказав Байден.

За словами Байдена, для того, щоб вивезти бажаючих до кінця місяця, буде потрібно, щоб поточна місія з евакуації пройшла швидше. Однак крім 10-15 тисяч американців, які потребують евакуації, є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.

"Це залежить від того, де ми знаходимося і чи зможемо ми збільшити ці цифри до 5 - 7 тисяч в день. Якщо це так, вони всі вийдуть", - сказав президент США.

Він додав, що зобов'язання США полягає в тому, щоб вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан.

"І це мета. Ось чим ми зараз займаємося. Це наш шлях", - сказав Байден.

Нагадаємо, що США планують обговорити ситуацію в Афганістані зі світовими лідерами. Це відбудеться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Байден звернувся до нації через ситуацію в Афганістані. Він вважає, що США більше не може втрачати в цій війні своїх солдатів.