Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв запровадити нові санкції проти Росії, якщо та порушуватиме українські права.

Про це президент України повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Обіцянка Байдена набуде чинності, якщо російський газопровід "Північний потік - 2" порушуватиме енергетичну безпеку України.

"Нам усім необхідні деталі. Я сьогодні чув: якщо порушуватимуться права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до санкційної політики", - прокоментував Зеленський.

Україна боротиметься з енергетичною зброєю, підсумував президент України.

Володимир Зеленський заявив, що президенти США й України провели зустріч на годину довше запланованого часу, тому що обидві сторони були зацікавлені в ній. Жодного негативного слова від американської сторони українська делегація не чула. Президент задоволений візитом, адже Україна й США уклали майже 20 документів.

Обговорили найважливіші питання: енергетична безпека й ситуація на Чорному морі. Сторони обмінялися розвідданими.