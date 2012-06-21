Президент США Джо Байден заявив про бажання знову відвідати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав журналіст американського видання CBSNews Ед О`Кіф у Twitter.

"Президент Джо Байден зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Байден каже, що США "твердо віддані" суверенітету України "перед лицем російської агресії". Пізніше він додав, що сподівається в майбутньому знову відвідати Україну" - написав він.



При цьому на доступних уривках трансляції виходу президентів до преси таких слів не чути.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі зізнався, що не говорив з Байденом детально про його візит в Україну.

"Чесно скажу, що згадав я про це після зустрічі, що треба було проговорити більш детально щодо візиту президента США, але до цього наші команди комунікували і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю що президент приїде в Україну" - сказав Зеленський.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена в Україну.

Востаннє Джо Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США.

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