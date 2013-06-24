Перемогою 35-річного серба Новака Джоковича завершується в Лондоні Вімблдонський тенісний турнір-2022 із загальним призовим фондом 40,35 млн. фунтів стерлінгів (50,65 млн. доларів США).

У вирішальному поєдинку третього в сезоні турніру серії Grand Slam Джокович здобув вольову перемогу над австралійцем Ніком Кіріосом з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 3 години.

Джокович провів 33-й фінал на турнірах серії Grand Slam, вигравши свій 22-й титул і сьомий - на Вімблдоні.

В активі Кіріоса на Grand Slam залишається перемога у парному розряді на Australian Open-2022 (у дуеті з греком Танасі Коккінакісом). В одиночному розряді Кіріос до цього не грав у жодному півфіналі.

Програму Вімблдона-2022 закриє 11 липня фінал жіночого парного розряду між чинними володарками трофею чешками Барборою Крейчиковою і Катержиною Синяковою та першим номером «посіву» бельгійкою Елізою Мертенс та китаянкою Шуай Чжан.