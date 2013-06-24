Прем'єр Британії Борис Джонсон телефоном поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем: ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу уряду Британії.

«Вони обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон, і необхідність домогтися припинення вогню, підтримувати гуманітарні зусилля і забезпечити можливість виїзду для мирного населення. Прем'єр-міністр чітко заявив про необхідність глобальної солідарності, підкресливши, що Сполучене Королівство продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагаючи Україні захищати свою територію», - коментує розмову пресслужба Джонсона.

Як повідомлялося, агресія росії спровокувала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомбардують беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу.

Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя загалом евакуювалися на підконтрольну українській владі територію близько 150 тисяч жителів, залишаються у місті ще близько 120 тисяч.

Маріуполь продовжують боронити бійці полку «Азов», українська морська піхота, мотострілки.