Генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський подарував колишньому Прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону марки із Збройними силами України та Кримським мостом.

Як передає Укрінформ, про це Смілянський повідомив у Телеграмі.

За його словами: «наступні 2 тижні будуть дуже важливі для Укрпошти. І мені пощастило надихнутись на ці дні, отримавши унікальну можливість поспілкуватись з великим другом України - Борисом Джонсоном. Почути його погляд на речі, і що може і не може спрацювати. Про деталі звісно не розповім, бо було off-records, як і про плани на тиждень. Всьому свій час».

Як зауважив очільник «Укрпошти», звісно, подарував Джонсону марки з ЗСУ та Кримським мостом, та подякував за його постійну підтримку нашої країни в тому числі зброєю.

Нагадаємо, 22 січня Джонсон відвідав Бучуі Бородянку Київської області.

Того ж дня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Джонсоном і, зокрема поінформував про ситуацію на фронті.