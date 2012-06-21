20 липня 2021 року колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик і дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа підписали контракт на бій. Він відбудеться в Лондоні, Велика Британія, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур", 25 вересня. На кону стоятимуть титули WBA, IBF і WBO у надважкій вазі, якими володіє британський боксер. Переможець також отримає престижний пояс американського журналу "Ринг".

У ринзі зійдуться два олімпійські чемпіони Лондона-2012. Джошуа здобув олімпійське "золото" у вазі понад 91 кг, Усик — у вазі до 91 кг.

– Олімпійське "золото" проти олімпійського "золота", – прокоментував оголошення бою промоутер Джошуа і співпромоутер Усика, британець Едді Гірн. – Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі проти безперечного чемпіона світу у надважкій вазі. У цього є все, і я не можу дочекатися проведення цієї величезної події перед більш ніж 60 тисячами уболівальників на приголомшливому стадіоні "Тоттенгем Хотспур" 25 вересня.

В контракті на бій прописаний пункт про проведення матчу-реваншу в разі перемоги українського боксера. Промоутер Усика Олександр Красюк висловлює переконаність, що опція реваншу буде активована після 25 вересня.

Усі квитки на бій були розкуплені протягом 24 годин 2 серпня. Їх вартість становила від £40 до £2000.

Бій поки не організований, підписані тільки контракти, – зауважив Олександр Красюк в одному з інтерв'ю. – Поєдинок організований, коли боксери виходять на ринг і звучить гонг. Відбутися може що завгодно. У боксі завжди щось трапляється: травми, рішення уряду, коронавірус. Зараз світ знаходиться в стані турбулентності, але ми очікуємо, що бій пройде 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" в Лондоні.

Олександр Усик виграв усі 18 проведених боїв на профі-ринзі, 13 нокаутом. Ентоні Джошуа провів 25 поєдинків — має 24 перемоги, 22 нокаути й одну поразку.