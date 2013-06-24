Відучора в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні Польщею функціонує «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.

Цей проєкт реалізує Міністерство інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

«еЧерга» впорядкує та збільшить потік вантажних транспортних засобів і дасть змогу оптимізувати час, витрачении на перебування в черзі, і зменшити витрати на перевезення товарів.

Користування електронною чергою безплатне. Щоб потрапити в «еЧергу», потрібно заздалегідь зареєструватися на саиті www.echerha.gov.ua. Після реєстраціі водіи отримає повідомлення про приблизнии час перетину польсько-украінського кордону. Для користувачів «еЧерги» працюватиме гаряча лінія за номером +38 (044) 334-43-04.