Ефіопія отримає ще 30 тис тонн української пшениці. Четверте судно в рамках програми #GrainFromUkraine вийшло з порту Чорноморська. Про це повідомляє Урядовий портал.

Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис. тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, мешканці якої потерпають від голоду.

Наприкінці минулого року порти Великої Одеси вже відправили 3 судна з 80 тис. тонн гуманітарної пшениці від України для Ефіопії та Сомалі.

Програма GrainFromUkraine започаткована Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих країн світу. Головна мета - забезпечити доступ до українського зерна країнам, що потерпають від голоду. Вже понад 30 країн доєдналися до програми, а сума донатів складає майже 200 млн $.