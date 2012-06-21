Гендиректор криптовалютного p2p-майданчика Chatex Майкл Росс-Джонсон заявив, що курс будь-якої криптовалюти залежить від співвідношення попиту на цифровий актив, а також від загального рівня її затребуваності в конкретний момент.

«Коли настає період ажіотажу навколо криптовалюти, вартість практично всіх криптоактивів зростає з неймовірною швидкістю», – пояснив Росс-Джонсон. Як приклад він навів січень-лютий 2021 року, коли курс злетів з 12-13 тисяч доларів США до 60 тисяч.

Навесні на ринку сталася потужна корекція, і курс біткоїна впав до 30-33 тисяч доларів США, а з ним – знизилися ціни інших альткоінів. «За законами цифрового ринку, як тільки період бурхливого зростання закінчується, настає «криптозима», – констатував фахівець.

За словами експерта, з розвитком регуляторів всередині криптовалютного ринку «такі періоди стануть більш згладженими, так як великі гравці не зможуть так явно маніпулювати вартістю активів».

Росс-Джонсон розповів, що є фундаментальні негативні фактори для розвитку криптовалюти: посилення риторики країн про регулювання крипторинку і міграція майнерів, особливо з Китаю. Він також перерахував і позитивні сторони: все більша кількість інституційних інвесторів починають вкладатися в криптовалюту, а глобальні маркетплейси відкривають можливість оплачувати альткоінами покупки.