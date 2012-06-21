Видання Popular Mechanics опублікували нову статтю, в якій було визначено найзахищеніший, на думку американських експертів, корабель в історії. На думку експертів саме авіаносець Theodore Roosevelt типу Nimitz захищений від атаки супротивників краще за інші кораблі.
На перевагу авіаносця журналісти звернули увагу в зв'язку з опублікованими на популярному відеохостингу YouTube ролику авіаносної ударної групи в Тихому океані, очолюваної саме кораблем Theodore Roosevelt. Як видно на відео, авіаносець пливе в супроводі п'яти ракетних есмінців типу Arleigh Burke, одного крейсера Ticonderoga і підводного човна.
«Крейсер є головним супроводжуючим, координуючим захист авіаносця, особливо від загроз з неба. Поруч знаходиться атомний підводний човен, що захищає іншу частину ударної групи від підводних загроз», – повідомили автори.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»