Кіберзлочинці постійно знаходять нові способи, як отримати доступ до чужих електронних пристроъв. Часто жертви довго не здогадуються, що їх смартфон був зламаний і на нього встановлено небезпечне програмне забезпечення. Однак є певні ознаки, за наявності яких слід замислитися.

Серед них:

♦ швидкий розряд батареї;



♦ поява дивних повідомлень або спаму при заблокованому екрані, а також незнайомих програм, які користувач не встановлював;



♦ блокування антивірусних програм;



♦ перегрів пристрою;



♦ витрата великого обсягу інтернет-трафіку;



♦ самостійне перезавантаження телефону без видимих причин.

Це далеко не повний перелік, попереджають експерти. Також слід насторожитися, якщо при розмові по телефону з’являється незрозумілий шум або пристрій починає «генерувати» розсилки за списком контактів.

Експерти також рекомендують стежити за тим, які дозволи вимагають додатки. Якщо додаток «Ліхтарик» запитує дозвіл на доступ до камери або мікрофону, це привід насторожитися.

Йдеться про «банківського троянця, майнери, шпигунське чи сталкерське програмне забезаечення». Якщо вони з’явилися – слід перевірити гаджет за допомогою антивірусу і видалити шкідливі програми. Також рекомендується змінити паролі від важливих сервісів.

Найчастішою причиною злому смартфонів є бажання зловмисників отримати доступ до даних його власника, або використовувати гаджет в своїх цілях. В обох випадках пристрій починає взаємодіяти з певними серверами через інтернет. За словами експертів, виявити таку активність користувач може самостійно.